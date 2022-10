Audio Berlusconi, Tajani: “Mai mancato voto Forza Italia contro invasione russa”

(Adnkronos) – “Domani sarò al Summit del Ppe per confermare la posizione europeista, filo atlantica e di pieno sostegno all’Ucraina mia e di Fi. In tutte le sedi istituzionali non è mai mancato il nostro voto a favore della libertà e contro l’invasione russa”. Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani.

In precedenza, sempre su Twitter, Tajani era intervenuto per complimentarsi con il presidente ucraino, al quale il Parlamento Ue ha assegnato il premio Sakharov: “Il popolo ucraino ha vinto il Premio Sacharov 2022. Eroi che non si arrendono di fronte all’orrore della guerra. Le loro gesta a difesa della democrazia e della libertà saranno per sempre scritte nella storia. Complimenti al Parlamento europeo per la scelta fatta”, le parole di Tajani.