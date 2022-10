(Adnkronos) – “Se le parole di Giorgia Meloni non sono vuote la strada è tracciata, per Berlusconi ed il suo partito, chiaramente schierati a fianco di Putin contro l’Europa e l’alleanza euroatlantica, non ci può essere posto nel prossimo governo. Diversamente le parole di stasera della Presidente di Fratelli d’Italia saranno considerate un mero esercizio di ipocrisia”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.