(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vince il torneo Atp Napoli 2022 battendo, nella finale tutta italiana, Matteo Berrettini non al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in due ore. Il 20enne di Carrara vince così il suo secondo titolo Atp in carriera, senza perdere neanche un set, e salirà al numero 23 del ranking Atp.