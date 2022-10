Atelier Nieri a Parigi

Atelier Nieri sarà presente a novembre all’evento internazionale, Espritmeuble, a Paris Expo Port de Versailles. Rappresenterà il Made in Italy in una delle più prestigiose fiere internazionali del settore arredamento e design per la casa.

La manifestazione accoglie i migliori professionisti del settore arredamento. Nell’ultima edizione Espritmeuble ha raccolto più di ventimila visitatori. Da dieci anni consecutivi Atelier Nieri partecipa a questo importante appuntamento portando innovazione, con le proprie produzioni, e contribuendo a veicolare la professionalità e la storia del nostro Paese. In questa occasione il brand presenta la sua nuova collezione di divani.

Nell’area riservata ad Atelier Nieri si terrà il 20 novembre un evento al quale parteciperà lo storico gruppo leader del settore “Mobilier de France” per celebrare l’accordo appena sottoscritto.

Al vertice di Atelier Nieri vi è il designer creativo Maurizio Nieri che sarà presente a Parigi e che insieme alla sua famiglia porta avanti una realtà imprenditoriale nata quasi un secolo fa.

Orgoglioso della qualità artigianale del proprio prodotto e dell’affidabilità conquistata negli anni in tutti i Paesi in cui sono presenti Maurizio specifica: “L’appuntamento parigino è per noi è imperdibile. Cerchiamo di essere presenti ogni anno con le nostre novità. Da sempre puntiamo sulla creatività che ritengo debba essere un elemento essenziale e non deve interessare solo il prodotto; ma tutti i meccanismi che contribuiscono a farlo nascere. In questo modo si può pianificare e guardare al futuro e far fare passi in avanti al proprio brand. Il design poi è un altro aspetto imprenscindibile”.