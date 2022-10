Asl Benevento, Nunzia De Girolamo: “Assolta dopo 9 anni, finisce incubo terribile”

(Adnkronos) – “Assolta dopo 9 anni, finalmente finisce un incubo terribile”. Così l’ex ministra Nunzia De Girolamo commenta all’Adnkronos l’assoluzione appena confermata anche in appello nell’inchiesta sulla Asl di Benevento che nel 2014 la portò alle dimissioni da ministro delle Politiche agricole, incarico che ricopriva nel governo guidato da Enrico Letta.

“Sono felice – aggiunge l’ex parlamentare del Pdl e poi del Nuovo centrodestra di Angelino Alfano – che anche la Corte d’Appello abbia confermato la mia assoluzione piena e ringrazio chi, in questi anni difficili, mi ha dimostrato vicinanza e affetto. Resta, certo, l’amarezza per il linciaggio mediatico subito”, conclude la De Girolamo, ricordando come proprio l’inchiesta l’abbia “costretta a lasciare da ministro”.