Artmarket.com, già posizionato sugli NFT con Artprice, reagisce a un’intervista su BFM Crypto con Bruno Le Maire e in particolare al suo desiderio di fare della Francia “l’hub dell’ecosistema degli asset cripto”

(Adnkronos) – PARIGI, 21 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Il 17 ottobre 2022, Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale, è stato intervistato da BFM Crypto sul tema degli asset cripto.

Artmarket.com prende atto con attenzione della dichiarazione dei vertici dello Stato sul potenziale economico dell’ecosistema degli asset cripto, e soprattutto della volontà di fare della Francia “l’hub europeo dell’ecosistema degli asset cripto”. Bruno Le Maire dichiara: “E vogliamo che la Francia sia l’hub europeo dell’ecosistema degli asset cripto.”

Ha inoltre dichiarato: “Oggi, la Francia ha alcuni dei DASP più innovativi al mondo e può attingere a un’eccezionale concentrazione di competenze cripto, siano esse scientifiche, IT, finanziarie, legali o commerciali.”

Artmarket.com è pienamente pronta a contribuire a rendere la Francia un leader nel settore degli asset cripto in Europa e anche nel mondo, nel campo specifico degli NFT d’arte, adottato da tutti gli attori storici nel mercato dell’arte.

In qualità di leader mondiale nel settore delle informazioni sul mercato dell’arte e pioniere su Internet dal 1987 con il gruppo Serveur, Artprice by Artmarket (nominata due volte “Azienda Innovativa” da BPI France) ha tutti i vantaggi, il know-how tecnologico e le competenze per dare alla Francia un posto di leader internazionale nel campo dell’arte cripto.

Artmarket.com dispone già di un feed informativo permanente sulle notizie quotidiane sugli NFT in 119 paesi, in quanto agenzia di stampa leader a livello mondiale dedicata al mercato dell’arte, agli NFT e al Metaverso:

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html



Artprice by Artmarket.com conferma che durante la prima metà del 2022 il fenomeno NFT (acronimo di Non-Fungible Token) d’arte è diventato un segmento durevole del mercato dell’arte in tutti i continenti con un’accelerazione delle vendite e dei volumi nella seconda metà del 2022. Questa accelerazione è stata innescata principalmente da a) l’epurazione di criptovalute e b) l’introduzione di una legislazione molto più favorevole negli Stati Uniti. Nel frattempo, l’Europa ha introdotto un quadro normativo che supervisiona e controlla l’ambiente delle criptovalute, dando così maggiore fiducia a consumatori, investitori e operatori.

Questo regolamento è oggetto di studi, colloqui e proposte ai principali enti governativi francesi ed europei da parte dell’Art & Law Institute, dove Artprice by Artmarket è fortemente coinvolto come membro di lunga data dal 1997.

Thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e CEO di Artmarket.com, ha commentato: “nei nostri vari report annuali sul mercato dell’arte e nelle comunicazioni con gli investitori, abbiamo sempre incluso gli NFT negli studi. E abbiamo sempre affermato che non è possibile capire questo mercato in crescita esponenziale senza comprendere l’importanza vitale delle Blockchain, delle criptovalute e della loro origine culturale nell’ambiente Cypherpunk (periodo della crittografia dei dati di tipo PGP nei primi anni ’90).”

Infatti, lo stesso OpenSea USA, la principale piattaforma NFT, dichiara che l’80% delle principali emissioni di NFT d’arte probabilmente avrà un impatto sui diritti di proprietà intellettuale di terzi. Di fronte a questa osservazione, Opensea ha annunciato che sta prendendo in considerazione soluzioni per contrastare questa piaga e proteggere venditori e acquirenti. Esiste un’unica soluzione praticabile a questo problema: la certificazione del mercato primario di NFT d’arte da parte di Artprice attraverso la sua blockchain e i suoi smart contract.

È proprio nell’emissione primaria di NFT d’arte che Artprice by Artmarket.com è l’unico sul mercato mondiale, tenendo conto di tutti i parametri e i dati sottostanti, a essere in grado di soddisfare realmente la certificazione delle emissioni primarie di NFT d’arte.

Questa capacità di certificare le emissioni primarie di NFT d’arte si basa sul fatto che Artprice by Artmarket.com è il leader mondiale delle informazioni sul mercato dell’arte e autore da 25 anni dei suoi autorevoli database. Questi a loro volta contengono la più grande collezione documentaria del mondo di note, manoscritti e cataloghi delle vendite all’asta dal 1700, garantendo in cambio l’autenticità e la prova storica dei suoi database.

Artprice by Artmarket.com mira a essere la piattaforma NFT d’arte di maggior successo e altamente competitiva attraverso il suo metaverso, che è l’esito definitivo e inevitabile della rivoluzione NFT.

Questo metaverso è la garanzia di una crescita esponenziale e continua del mercato dell’arte da parte degli NFT. Sarà accompagnata dalla sua Blockchain e dai suoi smart contract per consentire un’equa remunerazione per gli artisti, con società di copyright come ADAGP, di cui Artprice è da tempo uno dei principali contributori, in base alle disposizioni legali della riproduzione, a supporto degli artisti.

Il Ministro dell’Economia aggiunge “Nell’immediato, sono molto soddisfatto del passaggio di Ethereum alla proof of stake, che consuma molta meno energia. ”

Questo è in linea con la Blockchain di Artprice by Artmarket.com, che utilizzerà principalmente Ethereum per i suoi smart contract, come annunciato nel suo recente comunicato stampa, in seguito alla transizione da “Proof of Work” (PoW) a “Proof of Stake” di Ethereum 2.0 il 15 settembre 2022:

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-with-a-99-95-reduction-in-energy-consumption-the-merge-is-a-historic-and-ecological-success-for-ethereum-the-reference-cryptocurrency-for-artprice-and-for-the-art-nft-market-301625211.html



In effetti, Artmarket.com ha seguito molto da vicino negli ultimi 3 anni la transizione verso “The Merge” per la Blockchain Ethereum 2.0 decarbonizzata, nel contesto della crisi energetica globale, che è solo all’inizio. Secondo il suo fondatore Vitalik Buterin, grazie a “The Merge”, dopo 7 anni di sviluppo e test beta di successo, il consumo di elettricità della Blockchain ETH crolla di oltre il 99,95%, passando da “Proof of Work” (PoW) a “Proof of Stake” (PoS).

Il fatto che Artprice abbia anticipato di tre anni la Blockchain Ethereum e il suo smart contract come riferimento nel mercato dell’arte per gli NFT, è ulteriormente rafforzato dal comunicato ufficiale di Christie’s del 27 settembre 2022, con il lancio annunciato di Christie’s 3.0 che si basa sulla Blockchain Ethereum.

Secondo uno studio Artprice:

“Tutti i market maker del mercato dell’arte, e in particolare la maggior parte delle case d’asta di tutto il mondo, dispongono ora di un dipartimento NFT per le vendite catalogate e online durante tutto l’anno. Analogamente, tutte le principali strutture dell’industria dei musei e delle gallerie d’arte stanno iniziando a pubblicare i propri NFT.

L’arte digitale creata negli anni ’80 sta finalmente facendo la sua vera rivoluzione influenzando quasi mezzo miliardo di appassionati di NFT d’arte, con costi di acquisto ora molto accessibili.

Esistono già oltre 54.000 artisti identificati da Artprice che producono direttamente i loro NFT per il loro pubblico di acquirenti e ciò è solo l’inizio di questo cambiamento di paradigma.

Si tratta di un evento importante che modifica definitivamente la struttura del mercato dell’arte e dei suoi attori, come conosciuto dal 1950, secondo sociologi, storici dell’arte e analisti. Ciò è confermato anche dai vari dipartimenti di Artprice, in particolare per quanto riguarda le cifre”.

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/29/artmarket_com-rapport-financier-s1-2022-les-capitaux-propres-depassent-les-30m-eur-rn-en-progression-record-ca-s1-mise-en-place



Artmarket.com contribuirà a dare alla Francia e all’Europa l’opportunità di controbilanciare l’egemonia anglosassone nel campo degli asset cripto. Esporrà al Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale le capacità uniche di Artprice by Artmarket.com, leader mondiale nell’informazione sul mercato dell’arte da 25 anni, nella certificazione dell’emissione primaria nel campo degli NFT d’arte e dell’arte crypto più in generale.

Informazioni su Artmarket:

Artmarket.com è quotata in Eurolist da Euronext Paris, SRD Long Only ed Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo reparto Artprice in formato video: www.artprice.com/video



Artmarket e il suo reparto Artprice sono stati fondati nel 1997 dal CEO Thierry Ehrmann. Artmarket e il suo reparto Artprice sono controllati da Groupe Serveur, creato nel 1987.

Vedere la biografia certificata in Who’s who ©:Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdf



Artmarket è un attore globale nel mercato dell’arte con, tra le altre strutture, il suo reparto Artprice, leader mondiale nell’accumulo, gestione e sfruttamento di informazioni di mercato dell’arte storica e attuale in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati di aste, che coprono oltre 793.000 artisti.

Artprice by Artmarket, leader mondiale nel settore delle informazioni sul mercato dell’arte, si è prefissata l’obiettivo, attraverso il suo Marketplace globale standardizzato, di diventare la piattaforma NFT di belle arti leader a livello mondiale.

Artprice Images® consente l’accesso illimitato alla più grande banca di immagini del mercato artistico al mondo: non meno di 180 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d’arte dal 1700 ad oggi, commentate dai nostri storici dell’arte.

Artmarket, con il suo reparto Artprice, raccoglie dati su base permanente da 6.300 case d’aste e produce informazioni chiave sul mercato dell’arte per le principali agenzie di stampa e media (7.200 pubblicazioni). I suoi 5,4 milioni di utenti (‘membri con accesso’+social media) hanno accesso agli annunci pubblicati da altri membri, una rete che oggi rappresenta il principale Global Standardized Marketplace® per l’acquisto e la vendita di opere d’arte a un prezzo fisso o d’asta (aste disciplinate dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo L 321.3 del Codice di commercio francese).

Artmarket con il suo reparto Artprice, ha ricevuto il marchio statale di “Azienda Innovativa” dalla Banca pubblica d’investimento francese (BPI) (per la seconda volta nel novembre 2018 per un nuovo periodo di 3 anni) che è di supporto all’azienda nel suo progetto di consolidare la propria posizione di attore globale sul mercato dell’arte.

Artprice pubblica il suo Report 2022 sul mercato dell’arte ultracontemporanea:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022



Il report semestrale di Artprice 2022: Il mercato dell’arte registra di nuovo una forte crescita in Occidente:https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com



Artprice by Artmarket 2020 Global Art Market Report, pubblicato a marzo 2022:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021



Rapporto sul mercato dell’arte contemporanea 2020/21 di Artprice per Artmarket.com:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021



Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo reparto Artprice:serveur.serveur.com/press_Release/pressreleaseEN.htm



Scopri l’alchimia e l’universo dell’Artmarket e il suo reparto Artprice https://www.artprice.com/video con sede presso il famoso Organe Contemporary Art Museum “The Abode of Chaos” (dixit The New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013



