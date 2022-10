Arezzo, uccide la madre a pugni e poi chiama i carabinieri

(Adnkronos) – Tragedia familiare in provincia di Arezzo: il figlio, 48 anni, ha ucciso a botte la madre, 85 anni, al culmine di una lite. E’ successo la notte scorsa a Calbenzano, nel comune di Subbiano, in Casentino. L’omicidio è avvenuto nella casa in cui i due convivevano: secondo una prima ricostruzione il 48enne, che avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza, si sarebbe scagliato contro l’anziana prendendola ripetutamente a pugni e provocandone la morte.

Sarebbe stato il figlio stesso, subito dopo l’assassinio, a chiamare i carabinieri: “Ho ucciso la mamma, correte”. Il 48enne era nella casa accanto al cadavere della donna. L’uomo, che avrebbe raccontato anche di aver tentato il suicidio, è stato portato prima in ospedale per accertamenti e poi nella caserma dei carabinieri ad Arezzo.