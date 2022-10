AR100: la speciale box che celebra Randolph!

(Adnkronos) – Classe 1922, Alex Randolph è stato il primo autore di giochi da tavolo a pieno titolo: ne ha pubblicati oltre 150. Lucca Comics & Games, nell’anno del centenario dalla nascita, dedica al “Regista di giochi” una mostra monografica nella prestigiosa cornice di Palazzo Ducale, rendendolo il primo game designer ad aver mai varcato la soglia di questa sontuosa location. L’inaugurazione avrà luogo il 15 ottobre alle ore 17:00.

Ma le celebrazioni non finiscono qua. Lucca Comics & Games in collaborazione con Studiogiochi, Oliphante e Ludendo Docere presenta AR100, l’esclusivo box celebrativo in edizione limitata che contiene quattro grandi classici di Alex Randolph: “Fantasmi”, “Big Shot”, “Venice Connection” e “Accipicchia!”.

In vendita dal 15 ottobre presso il Bookshop di Palazzo Ducale, lo speciale box sarà acquistabile al prezzo di 100€. Durante il festival, oltre che a Palazzo Ducale le copie saranno acquistabili anche presso il Punto Shop “Merchandising Ufficiale Lucca C&G” all’interno del Padiglione Carducci, stand CAR533.