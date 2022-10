Anziani: Brandi (Pro Vita), ‘chiediamo al Governo un sottosegretario per i nonni’

(Adnkronos) – “Noi siamo qui per poter denunciare e per pretendere un sottosegretario con incarichi di sviluppo culturale e sociale dei nonni, ma anche economico con detrazioni fiscali. Non vogliamo più parole, ma fatti”. A parlare è Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus a margine di una conferenza stampa che si è tenuta all’Hotel Nazionale a Roma.

“E’ deplorevole la dimenticanza dei precedenti Governi per 14milioni fra nonni e anziani che rappresentano il pilastro delle famiglie. – ha spiegato – Mezzo milione ha dei problemi di disabilità e di difficoltà motorie. Questo è lo stereotipo di questa società materialistica, per cui i nonni sono inutili e spesso rappresentano un peso e, considerando la dominante cultura dello scarto ed eutanasica, sono completamente lasciati soli e abbandonati”.