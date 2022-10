Anziani: Blangiardo (Istat), ‘con tracollo fertilità in Italia anche figura nonno si ridimensiona’

(Adnkronos) – “La caduta della fecondità nella popolazione italiana è qualcosa di drammatico. Un punto delicato sul quale non si è fatta sufficiente riflessione è che nella struttura della popolazione italiana andranno ridimensionandosi le donne, cioè le potenziali mamme. Da oggi al 2070 si passerà da 12 milioni di donne in età feconda a 8 milioni. Tutto questo genera un processo per cui anche la figura del nonno rischia di ridimensionarsi”. Così Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, parlando a margine della conferenza stampa organizzata da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario pro la terza età.

“È chiaro che la componente nonni è sempre molto presente nella popolazione. I nonni di oggi sono molto più istruiti perché hanno una formazione maggiore. Sono più a conoscenza di ciò che succede intorno al mondo e sono in grado di educare i nipoti in una forma più moderna. – ha sottolineato Blangiardo – Il vero problema che va prospettandosi e che possono ridursi i nonni perché si riducono i nipoti”.