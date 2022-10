Antonino, ospite della nuova puntata di Da Noi a ruota libera, ha sorpreso Francesca Fialdini con nuovi dettagli sulla sua possibile partecipazione a Sanremo 2023.

Cristiano Malgioglio mi ha detto che sta scrivendo due canzoni per me. Ci stiamo sentendo periodicamente per poter presentare una di queste canzoni tra le proposte di Sanremo 2023

ha rivelato il cantante, tra i volti più forti del programma ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti.