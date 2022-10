Anticiclone di Halloween, sole e caldo fino al 1 novembre: le previsioni

(Adnkronos) – Bel tempo sull’Italia console e caldo fino ad Ognissanti; in seguito graduale ridimensionamento dell’anticiclone africano di Halloween, da confermare. Fino a martedì 1 novembre, il lungo Ponte di Ognissanti regalerà condizioni meteo ottimali a chi potrà regalarsi una bella vacanza; al mare le temperature saranno gradevoli, in montagna farà addirittura caldo per il periodo: a Cervinia sono attesi 15°C (2050 metri di quota), a Cortina d’Ampezzo 20°C con lo zero termico che schizzerà fino a 3700 metri!

Sulle Isole Maggiori supereremo localmente i 30°C, anche se è prevista una leggera flessione termica nel weekend; farà caldo anche nei fondivalle alpini con 25-26°C e continuerà l’Ottobrata Romana con i 26-27°C fissi ormai da settimane, salvo brevi interruzioni.

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque un ottimo periodo meteo per godere di un po’ di riposo al mare o in montagna; anche in città il clima sarà perfetto: niente caldo afoso e niente gelo invernale, una via di mezzo; tra l’altro risulta da molti studi che le condizioni bio-meteorologiche migliori, definite di benessere, si hanno tra 25 e 26°C con bassa umidità. E’ quello che avremo su gran parte del nostro Paese durante il Ponte.

Benessere climatico e tanto sole per il periodo, ma attenzione: il sole regalerà domani l’ultimo tramonto ‘serale’ poi, con la fine dell’ora legale, da domenica 30 ottobre, avremo la stella sotto l’orizzonte già intorno alle ore 17. Con le giornate più corte e con lo spostamento dell’anticiclone di Halloween verso Est, dai primi giorni di novembre ci sembrerà tutto diverso: forse veramente l’Estate finirà, vedremo accendersi i lampioni nel tardo pomeriggio ed il cielo si dipingerà gradualmente di grigio.

Dal 3 novembre infatti potrebbero tornare anche delle piogge, mentre la prevista Novembrata potrebbe essere timidissima, e relegata solo alle regioni meridionali: potremo parlare di Novembrata Sicula-Pugliese, in quelle regioni il caldo potrebbe durare ancora per molti giorni, in modo anomalo in un clima che cambia sempre più.

NEL DETTAGLIO



Venerdì 28. Al nord: locali nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso altrove. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo.

Sabato 29. Al nord: sole e caldo simil-estivo. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima estivo.

Domenica 30. Al nord: locali nebbie in pianura in parziale dissolvimento nel corso della giornata, sole e caldo in montagna e lungo le coste. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo.

Tendenza. Anticiclone di Halloween alla massima potenza fino ai primi di novembre con condizioni di benessere climatico, sole e temperature gradevoli.