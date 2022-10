Alle 8 in tre: il nuovo programma di Rai2

Trenta minuti motivazionali, energetici, tonificanti e ricostituenti, per il corpo, ma soprattutto per la mente: “Alle 8 in tre” è il nuovo programma della mattina di Rai2, che propone ogni giorno dei validi motivi per scendere dal letto e uscire di casa.

Il nuovo programma di Rai2

In onda su Rai2 alle 8.03 precise, il programma, nato da una collaborazione tra Rai Radio 2 e Direzione Intrattenimento Day Time, è condotto dalle 3 voci storiche del mattino, Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni, garanzia dileggerezza, ironia e buonumore.

Lo Spin-Off di “Caterpillar AM” (programma cult in onda su Radio2 alle 6.30) sbarca in tv per illuminare con ragioni, argomenti, appuntamenti e proposte allettanti, quei minuti difficili di pigrizia mattutina in cui sembra tutto più difficile.

Il video della rovesciata con cui la squadra del cuore ha vinto la partita della sera prima, l’uscita del libro della nostra scrittrice preferita, il nuovo filmone in arrivo da Hollywood, la canzone che aspettavamo da mesi, l’evento in piazza che ci può svoltare il pomeriggio, il festival che si inaugura vicino a casa, la ricetta per un piatto inaspettato che ci salvi pranzo e cena, la mossa killer per uscire di casa con un fascino perfetto e affrontare il mondo a testa alta. “Alle 8 in tre” è più di una striscia televisiva, è una risposta alla domanda esistenziale che tutti ci facciamo dopo gli anni terribili da cui stiamo cercando di uscire: per cosa vale la pena alzarsi ogni mattina? È uno sguardo amico, un sorriso complice, un po’ di zucchero nel caffè prima del lavoro, della scuola, o di quel che ci aspetta per la giornata.