Al Grande Fratello Vip una delle più brutte pagine della tv italiana

Grande Fratello Vip: tiene banco, nelle ultime ore, il caso di Marco Bellavia che nei giorni scorsi ha abbandonato la casa del Grande Fratello.

Il popolo del web si è schierato con l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Affetto da depressione, come più volte lui stesso ha dichiarato, Marco Bellavia non ha sopportato le pressioni all’interno della Casa.

Sul “banco degli imputati” finiscono alcuni concorrenti. Su tutti Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci che sono stati contestati anche dall’esterno della casa.

Se la prima si è resa conto dell’errore, per il secondo non è stato così.

“Un Marco ce lo siamo già levati dai cog*****” ha dichiarato Ciacci nella casa, aggiungendo – “Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut”.

Un’esclamazione pessima e goliardica, in un contesto di “gioco” ma da evitare sicuramente. Pronunciata da chi sul piccolo schermo parla del bene e delle discriminazioni.

In una tv che dovrebbe dare esempio si commettono ancora clamorosi autogol.

Nessuna scusa ancora da parte sua. Ne tantomeno da parte del programma di Canale 5 in attesa, ovviamente, degli sviluppi di questa sera.

Non sappiamo ancora se saranno presi provvedimenti nei confronti di chi ha usato determinate parole e comportamenti. Sta di fatto che, nelle passate edizioni, ci sono state espulsioni per fatti meno gravi di questo.

Il Grande Fratello Vip dovrebbe chiedere scusa a Marco Bellavia…

E’pur sempre un reality, un gioco, ma non bisogna passare sopra le persone per fare numeri e per far parlare di se’.