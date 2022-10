Aids, infettivologa Sarchi: ‘Una App per la continuità assistenziale’

(Adnkronos) – “Il progetto che abbiamo presentato all’11esima edizione dei Bandi di Gilead Italia si chiama ‘Gestione del paziente con infezione da Hiv per supportare il successo terapeutico a lungo termine’ e prevede la costruzione di una App per smartphone che permetta di seguire i pazienti in cura presso il nostro ambulatorio”. Lo ha spiegato Eleonora Sarchi, dirigente medico presso la Struttura complessa di Malattie infettive dell’Ospedale ‘SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’ di Alessandria, tra i vincitori dell’edizione 2022 dei bandi Gilead, con un progetto pensato appunto per offrire ai pazienti con Hiv la possibilità di essere in contatto diretto e costante con gli specialisti tramite un’applicazione.

“L’obiettivo – ha proseguito Sarchi – è quello di semplificare la vita del paziente, migliorandone la qualità, ma non solo. Al tempo stesso, infatti, vorremmo migliorare l’aderenza della terapia e cercare di mantenere un contatto diretto tra medico e paziente, cosa che è venuta a mancare soprattutto durante il periodo della pandemia. Vogliamo eliminare la distanza tra noi e la persona che necessita di cure, migliorando la sua esperienza sanitaria e il suo benessere fisico”.