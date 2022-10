‘Adamo era uguale a Vin Diesel’ e Twitter va in tilt

(Adnkronos) – Adamo? Uguale a Vin Diesel. Basta un meme e il paragone decolla. Colpa di Alamo Drafthouse, società che gestisce anche una catena di cinema negli Usa, e che fa strike su Twitter pubblicando una elaborazione grafica relativa al volto di Abramo: “Gli scienziati della Princeton University hanno ricostruito questo modello 3D delle sembianze che Adamo, il primo uomo creato da Dio, potrebbe aver avuto”. La somiglianza con la star di The Fast & Furious è totale. Dettaglio trascurabile: da Princeton non è stata diffusa nessuna immagine. Ce n’è abbastanza per innescare una reazione a catena e piovono immagini di altre celebrità accostati a figure citate nella Bibbia.