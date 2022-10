ACE Money Transfer e Bank AL Habib si uniscono per garantire trasferimenti di denaro sicuri e gratuiti al Pakistan

(Adnkronos) – MANCHESTER, Inghilterra, 27 ottobre 2022 /PRNewswire/ — ACE Money Transfer, uno dei principali provider di servizi di rimesse internazionali con sede nel Regno Unito, e Bank AL Habib, una delle più grandi reti bancarie in Pakistan, in linea con la visione della Pakistan Remittance Initiative (PRI), hanno intensificato gli sforzi per promuovere canali legali per le rimesse offrendo trasferimenti gratuiti, semplici, rapidi e sicuri.

È in corso una campagna di sensibilizzazione che comprende 950 autobus, 100 manifesti stradali e 25 stazioni della metropolitana in tutto il Regno Unito, per educare gli espatriati sui lati negativi del mercato informale che portano a trasferimenti rischiosi e non documentati.

Rashid Ashraf, CEO di ACE Money Transfer, ha dichiarato: “Gli espatriati che inviano rimesse considerano molti fattori, ma il costo del trasferimento, i tassi di cambio, la velocità e la sicurezza sono alcune delle preoccupazioni principali. Con la vasta rete di Bank AL Habib e la nostra tecnologia all’avanguardia, possiamo gestirle tutte e offrire un’esperienza che i nostri clienti apprezzeranno.”

Aun Ali, Group Head – Business di Bank AL Habib, ha commentato: “Questa unione aiuterà entrambe le organizzazioni a garantire agli espatriati pakistani transazioni istantanee e sicure. Bank AL Habib continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’instradare le rimesse verso canali ufficiali e nel fornire i nostri servizi in collaborazione con ACE Money Transfer”.

INFORMAZIONI SU ACE MONEY TRANSFER

ACE Money Transfer (denominazione registrata “Aftab Currency Exchange Limited”), con sede a Manchester, nel Regno Unito, è un provider in crescita di servizi di rimessa. Offre servizi impeccabili di trasferimento di denaro online a milioni di espatriati che vivono all’estero con una vasta rete di oltre 375.000 sedi distribuite in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

INFORMAZIONI SU BANK AL HABIB

Dawood Habib Group, sponsor di Bank AL Habib Limited, vanta una lunga esperienza nel settore bancario che risale agli anni ’20 del secolo scorso. Il Gruppo è stato tra i membri fondatori di Habib Bank Limited e ha svolto un ruolo di rilievo nel soddisfare le esigenze finanziarie e bancarie del Pakistan. È stato nazionalizzato insieme ad altre banche in Pakistan il 1° gennaio 1974.

Bank AL Habib è stata costituita come società per azioni nell’ottobre 1991 e ha iniziato le attività bancarie nel 1992. Ora è una delle principali banche pakistane, nota per il suo elevato livello di servizio ai clienti. Vanta una solida rete di oltre 1050 filiali e sottofiliali in 433 città in tutto il Paese, tra cui una filiale wholesale in Bahrein e in Malesia e uffici di rappresentanza in Cina, EAU, Turchia e Kenya.

Contatto per i media:marketing@acemoneytransfer.com +44 161 3936 999

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1930248/ACE_Money_Transfer_Bank_AL_Habib.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ace-money-transfer-e-bank-al-habib-si-uniscono-per-garantire-trasferimenti-di-denaro-sicuri-e-gratuiti-al-pakistan-301661296.html