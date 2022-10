Esce mercoledì 12 ottobre “Abissale”, il nuovo singolo di Tananai che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il brano Abissale di Tananai

Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, “Abissale” segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra il suo lato più intimo e malinconico. Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo, evidenziando più le differenze che le passioni comuni, mentre la musica e la voce di Tananai, in un lento e dolce crescendo, avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio da cui traspare tutta la nostalgia per la storia vissuta.

“Abissale” è il primo singolo di Tananai dopo il successo dell’estate con Fedez e Mara Sattei “La dolce vita” (triplo disco di platino), il brano “Pasta” (curato interamente dall’artista in tutte le sue fasi compositive), “Sesso Occasionale” (disco di platino) e la hit “Baby Goddamn” (triplo disco di platino).