A Striscia la Notizia la coppia Siani – Incontrada dal 3 ottobre

Dopo il successo dell’inedita coppia Siani-Argentero, da lunedì 3 ottobre alla conduzione di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) si ricongiunge la coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

I due, che condurranno insieme per il secondo anno consecutivo, rimarranno alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino al 22 ottobre.

«L’anno scorso Antonio Ricci ha scommesso su Vanessa e su di me e ritornare insieme quest’anno è per noi un piccolo premio, ma anche una grande responsabilità: quella di intrattenere il pubblico con il sorriso e contemporaneamente raccontare il Paese. E con Vanessa tutto diventa semplicemente goliardico, gioia pura. Una festa per noi tutti, in cui come sempre sono invitati tutti gli spettatori».

Sono molto contenta di tornare dietro il bancone di Striscia e che, per il secondo anno consecutivo, Antonio Ricci abbia deciso di affidare a me e Alessandro il compito di intrattenere il pubblico. Come si dice “squadra che vince non si cambia” e noi non vediamo l’ora di entrare nelle case degli italiani per regalare momenti di leggerezza, qualche spunto di riflessione e tanto divertimento.

aggiunge Vanessa Incontrada