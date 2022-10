A Ossi di Seppia (Raiplay) lo scandalo del sangue infetto dal 1 novembre 2022.

Seimila i casi di contagio da epatite e HIV. Una strage silenziosa causata da farmaci e terapie che ha inizio negli anni ‘70. Diversi cittadini si ammalano in seguito a trasfusioni di sangue o emoderivati infetti non controllati dal servizio sanitario nazionale. E’ una catastrofe sanitaria che miete vittime fra adulti e bambini.

La profonda ferita che si apre nel rapporto di fiducia tra cittadino e Stato, tra paziente e Sanità Pubblica è ricordata nell’ottavo episodio di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dal 1 novembre su RaiPlay e il 4 novembre su Rai3.

Voce narrante è Andrea Spinetti, lui stesso vittima del caso di emoderivati infetti, un racconto intenso ed emozionale.

“Avevo 14 anni all’epoca, in virtù della mi patologia mi venne somministrata una sacca di sangue…Sembrava assurdo che in un girone infernale come questo ci fossi finito per una trasfusione. Il momento della scoperta è stato disastroso dal punto di vista esistenziale. Riformatti tutto. Vivi alla giornata. Le aspettative di vita, senza terapia, erano minime e i reparti di malattie infettive, fra la fine degli anni 80 e 90, erano gironi d’inferno. Non c’è mai stato un momento di riappacificazione fra chi ha subito questa vicenda e chi ne è responsabile. Responsabilità costituzionale, solidaristica, penale, civile, poco importa. C’è sempre stato uno scarico di responsabilità.”