A.Moggi con Floridi e Immobile lanciano Starcks, legame con i fan attraverso blockchain

(Adnkronos) – “Finalmente dopo mesi di lavoro e sviluppo io e Ciro Immobile possiamo raccontarvi il progetto immaginato con Emanuele Floridi, Starcks’”. Così su Instagram l’agente Alessandro Moggi lancia la nuova iniziativa. “Cosa fa starcks è semplice: crea un legame unico tra appassionati di calcio e calciatori, avvicinandoli sempre di più e proteggendo i fan 3.0 attraverso la blockchain. Come lo fa è molto divertente: un algoritmo proprietario che si aggiorna settimanalmente con le performance sul campo dei giocatori aiuta i fan in possesso dello starplayertoken a vincere insieme ai propri campioni”, spiega Moggi. “I fan tra di loro possono scambiarsi i token all’interno della community ma anche accedere alla starexperience! Non perdetevi nessuno dei prossimi step, la piattaforma è in arrivo”, ha concluso Moggi. Al progetto hanno aderito diversi calciatori italiani oltre a Ciro Immobile, da Gianluca Scamacca a Riccardo Marchizza, passando per Mattia De Sciglio, Davide Frattesi, Nico Gonzalez e Riccardo Calafiori.