A Milano l’ultima tappa del tour di Sport e Salute ‘Più Sport Più Vita’

(Adnkronos) – Una festa di sport per migliaia persone nel cuore di Milano. All’ombra della Madonnina si è svolta l’ultima tappa del Tour 2022 #PiùSportPiùVita di Sport e Salute S.p.A. Il truck, che dallo scorso giugno ha attraversato l’Italia portando lo sport dal sud al nord in 16 regioni e 27 città, oggi si è fermato in Piazza del Duomo, dove è stato allestito un vero e proprio Villaggio dello Sport di oltre 1.000 metri quadri in cui migliaia di cittadini, famiglie e turisti potuto giocare tutto il giorno e provare gratuitamente tante discipline diverse insieme alle leggende dello sport italiano, come Jury Chechi, Fabio Galante, Manuela Di Centa, Gabriella Dorio, Fabio Meraldi e Massimiliano Rosolino. Un’iniziativa per avvicinare le persone di tutte le età ad uno stile di vita più attivo e salutare con una sana alimentazione, promuovere la pratica sportiva e un’occasione di incontro e dialogo con le associazioni e le società sportive, gli enti e gli organismi sportivi del territorio.

“Il Tour 2022 di Sport e Salute ha portato lo sport in 27 capoluoghi di provincia Italiani, dando la possibilità a migliaia di cittadini di fare sport all’aria aperta gratuitamente insieme ai grandi campioni – ha detto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A. -. L’ultima tappa in Piazza del Duomo è stata un successo. Iniziative così sono fondamentali per promuovere l’attività sportiva e diffondere la cultura dei corretti stili di vita”. Alla conferenza stampa di apertura delle attività sono intervenuti, tra gli altri, l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, e il Sottosegretario con delega allo Sport della Regione Lombardia, Antonio Rossi.