A Generazione Z arriva Vittoria Belvedere (11 ottobre)

A Generazione Z arriva Vittoria Belvedere. L’attrice sarà ospite martedi 11 ottobre 2022 nel faccia a faccia con la conduttrice e autrice Monica Setta e i ragazzi.

Le anticipazioni della puntata

Madre di tre figli, Vittoria racconta la sua storia di famiglia, i sogni e anche il periodo della malattia alla tiroide oggi risolto. E tra i retroscena gustosi il rapporto con il primogenito Lorenzo che, studiando a Boston, telefonava alla mamma, grande cuoca, per avere la ricetta della passata di pomodoro. “Era un modo per stare vicini” ha detto la Belvedere. D’altronde, ha aggiunto, Vittoria ha coccolato con il cibo anche il marito e papà di Lorenzo Vasco Valerio che quando si sono incontrati viveva a “pasta in bianco e risotto in busta”