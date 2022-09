Yeastar annuncia il suo evento virtuale più grande di sempre, lo Yeastar Day 2022 Virtual, che si concentra sulle ultime innovazioni, sui valori digitali e sulle opportunità di crescita

(Adnkronos) – XIAMEN, China, 21 settembre 2022 /PRNewswire/ — Yeastar (www.yeastar.com), leader mondiale nella fornitura di soluzioni di Unified Communications e innovatore del Digital Workplace, ha annunciato oggi che il suo evento virtuale annuale, lo Yeastar Day 2022 Virtual, si terrà il 20 ottobre, disponibile in due orari, EMEA & APAC e Americhe. La registrazione è ora disponibile.

Con il tema di quest’anno “Keep It Up” (Mantieni attivo), l’evento si concentrerà su come Yeastar sta supportando i suoi clienti a navigare nell’attuale panorama della trasformazione digitale e a fornire valore digitale. Questo evento digitale a più sessioni presenta annunci di prodotti, condivisione di successi, approfondimenti sul settore e opportunità di networking interattivo.

Cosa aspettarsi:

“Siamo entusiasti di riunire aziende appassionate di trasformazione digitale per l’apprendimento e il networking”, ha dichiarato Prince Cai, Vicepresidente di Yeastar. “Stiamo invitando i rivenditori di IT e telecomunicazioni, i fornitori di servizi gestiti, gli integratori di sistemi e altri partner di canale a scoprire nuovi modi per far crescere il business con Yeastar e stabilire connessioni significative.”

Informazioni su Yeastar

Yeastar aiuta le aziende a creare valore digitale, rendendo le comunicazioni e le soluzioni per l’ambiente di lavoro facilmente accessibili, dalla proprietà e l’adozione, alla gestione e all’uso quotidiano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC con una rete globale di partner e oltre 450.000 clienti in tutto il mondo. Impegnata a fornire la giusta tecnologia alle aziende orientate al valore, Yeastar offre prodotti e servizi per UC&C, gestione del luogo di lavoro e il lavoro ibrido per poter essere vincenti nel mondo digitale moderno. Per ulteriori informazioni su Yeastar o per diventare partner di Yeastar, visitare https://www.yeastar.com/it/.

