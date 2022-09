Vorrei dirti che: la puntata del 25 settembre

Secondo appuntamento, domenica 25 settembre, alle 15, su Rai 2, con Vorrei dirti che, il nuovo programma con Elisa Isoardi.

Anticipazioni della puntata

La conduttrice farà tappa a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, per raccontare la storia di Mariacarla, che vorrebbe chiedere scusa al marito Alessio per averlo abbandonato in una situazione delicata e non averlo sostenuto nei momenti di sconforto.

Vorrei dirti che Elisa Isoardi: il programma

I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono, infatti, persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara.

Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. In ogni puntata dello show, la conduttrice arriverà nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decideranno il piatto da preparare, faranno la spesa e, una volta a casa, cucineranno il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa.

Subito dopo, la Isoardi convocherà il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomoderanno a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriverà il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro.