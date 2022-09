Vorrei dirti che: la puntata del 2 ottobre

Nuovo appuntamento, domenica 2 ottobre alle 15 su Rai 2, con Vorrei dirti che.

Le anticipazioni della puntata

Nel suo viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, Elisa Isoardi farà tappa a Sant’Elpidio a Mare, nelle Marche.

Qui incontrerà Mariasole che vorrebbe ringraziare la mamma, Oriana, perché, come dice lei, le ha dato la vita due volte.

Non solo quando è nata, ma anche qualche anno fa, quando le ha dato la forza di credere nel suo sogno, lasciando un lavoro che non la rendeva felice e incoraggiandola, aiutandola anche in prima persona, ad aprire una sua attività nel campo dell’abbigliamento, la sua passione.

I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa.