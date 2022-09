Vitamina D, come quando e perchè. A Firenze la VI Consensus Conference Internazionale

(Adnkronos) – La sesta Consensus Internazionale sulla Vitamina D concentra i lavori sulle risposte a tre domande fondamentali sulla Vitamina D: perché, quando e come darla. Principale focus di quest’anno, che ha visto la Vitamina D al centro del dibattito scientifico internazionale e nazionale, la necessità di ribadire il suo ruolo e la sua efficacia, come ormone, a sostegno della salute di un’ampia fetta di popolazione per ridurre il rischio di fratture da osteoporosi e non solo.