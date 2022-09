Vidoomy: nominata “top start-up” in Spagna da LinkedIn per un anno consecutivo.

(Adnkronos) – LinkedIn ha riconosciuto per la seconda volta Vidoomy come una delle 10 aziende più promettenti e avanzate del Paese.

MADRID, 30 settembre 2022 /PRNewswire/– Vidoomy ha iniziato la sua avventura nel 2017, quando tre imprenditori, Marcos Cuesta, Eric Raventos e Antonio Simarro, hanno unito la loro passione per la tecnologia innovativa, con l’obiettivo di collegare gli utenti a campagne pubblicitarie personalizzate.

Nel primo anno di attività, i tre fondatori hanno creato e implementato la propria tecnologia in tutto il mondo, in siti web e applicazioni di oltre 2.500 media (televisioni, quotidiani, riviste e blog specializzati). Attualmente, Vidoomy gestisce mensilmente più di 900 milioni di utenti unici, trasformando così l’azienda in un talento inarrestabile dalla presenza globale, con uffici in più di 20 Paesi con oltre 200 Vidoomers, e un piano di espansione inarrestabile.

La sua posizione di ottava in classifica nelle start-up promuove questa adtech come punto di riferimento a livello mondiale. Con questo premio, il social network offre un riconoscimento alle aziende più interessanti e apprezzate per cui lavorare in ogni Paese, premiando così le aziende che sono state sotto i riflettori nel corso dell’anno.

La tecnologia di Vidoomy è costituita da un algoritmo intelligente, unico nel garantire che oltre il 72% degli utenti in tutto il mondo sia interessato a vedere per intero i video pubblicitari. Ciò è dovuto all’impegno profuso nel miglioramento e nello sviluppo della tecnologia, che è diventata una delle priorità dell’azienda, rafforzando così il miglioramento dei suoi numeri di anno in anno.

Grazie agli sforzi costanti di Vidoomy, la crescita esponenziale dell’azienda non sorprende. Vidoomy, fino al 2019, aveva sede solo in Spagna mentre oggi, ha uffici e team in: Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Polonia, Italia, India, Turchia, Iran, Argentina, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador, Cile, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Colombia e Messico, e prevede di espandersi nei prossimi 18 mesi in Germania, Belgio, Irlanda, Romania, Ungheria, Grecia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.

L’azienda rivela che il successo della sua espansione e internazionalizzazione è collegato al suo prodotto e alla sua tecnologia creati in-house, che sono integrati ad hoc nei siti web e nelle applicazioni dei media, garantendo così la massima monetizzazione di ciascuna campagna pubblicitaria.

Pertanto, una volta che gli inserzionisti si avvalgono di Vidoomy, grazie ai risultati ottenuti e alla trasparenza, continuano a utilizzarlo costantemente. In soli cinque anni, Vidoomy non solo è riuscito a rivoluzionare il mercato della pubblicità digitale, posizionandosi come punto di riferimento nel settore, ma è anche diventato un “datore di lavoro di scelta” che ha sviluppato una cultura e un ambiente che massimizza lo sforzo e libera la creatività e il benessere dei suoi dipendenti. Senza dubbio, Vidoomy ha trovato l’equazione perfetta per continuare ad aggiungere traguardi alla sua storia, breve ma di successo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1910918/Vidoomy.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/vidoomy-nominata-top-start-up-in-spagna-da-linkedin-per-un-anno-consecutivo-301637613.html