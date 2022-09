Vercelli, bimbo schiacciato da mobile in casa: grave

(Adnkronos) – Grave incidente domestico a Livorno Ferraris nel vercellese. Un bambino di sei anni è rimasto schiacciato, per cause ancora in corso di accertamento, da un mobile nella sua abitazione riportando lesioni da codice rosso. Soccorso dal personale del 118 il piccolo, che secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato in elicottero in ospedale a Torino. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.