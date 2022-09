Vacanze 2022: a Porto Cesareo boom di richieste per le ville in affitto

(Adnkronos) –

Lecce, 2 settembre 2022 – Il Salento continua a riscuotere un grande successo come località turistica in cui trascorrere le vacanze estive.

Questo è sicuramente dovuto alle splendide spiagge, alla cordialità delle persone, all’accoglienza gentile, al cibo delizioso e alle diverse opportunità offerte dal territorio per quanto riguarda le attività con cui si può impiegare il tempo.

In particolare, tra le località più gettonate di questo territorio attualmente è possibile annoverare Porto Cesareo, come si evince anche dalle richieste in aumento per quello che riguarda le case vacanze e, nello specifico, le ville in affitto.

Si tratta di una tipologia di sistemazione sempre più apprezzata, perché dà l’opportunità di avere una maggiore libertà, di non essere legati ad orari specifici per i pasti. Senza contare che questa soluzione permette, inoltre, di approfittare dei mercati locali per acquistare prodotti freschi e per cucinarli a proprio piacimento, risparmiando, senza sacrificare la qualità e il gusto.

Inoltre, una casa vacanze come una villa rappresenta la soluzione ideale per la gestione di bambini

piccoli, di famiglie numerose, di animali ed eventualmente anche di persone anziane o che abbiano bisogno di particolari comodità.

Per soggiornare presso una location mozzafiato in una meta turistica tanto ambita è possibile guardare alle ville in affitto a Porto Cesareo su caladelsalento.it, portale specializzato che propone un’ampia selezione di proposte, tutte contraddistinte da un interessante rapporto qualità-prezzo.

Le ragioni del successo di Porto Cesareo come meta per le vacanze



Trovandosi sulla costa ionica, Porto Cesareo ospita spiagge sabbiose e molto lunghe, che permettono ai turisti di spostarsi facilmente e di ricavarsi il proprio spazio per godersi al meglio la villeggiatura al mare.

Tra i motivi per visitare questa località è possibile annoverare anche il cibo: dal pesce fresco pescato lungo il litorale alle friselle, passando per i deliziosi dolci della tradizione locale, la varietà di prodotti che offre la zona permette di soddisfare ogni palato.

Un altro aspetto da non trascurare è quello dei locali e della movida: per i più giovani, infatti, Porto Cesareo propone numerosi luoghi in cui divertirsi, ballare oppure partecipare a serate a tema.

Cosa vedere a Porto Cesareo



La località si trova all’interno della Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna

Costiera e dista poco meno di 30 km dalla città di Lecce. Le coste sono caratterizzate da dune di sabbia dorata e dalla vegetazione tipica della macchia mediterranea.

Questo paesaggio permette agli appassionati di trascorrere giornate al sole, in acqua o alla ricerca di splendidi animali marini. Dal suo porto è possibile dirigersi in barca verso la nota Isola dei Conigli, una delle perle del Salento, che ospita una splendida pineta e una diffusa fauna tipica della zona.

Per chi fosse appassionato di storia merita sicuramente una visita la Torre Cesarea, simbolo della difesa del territorio in tempi remoti e oggi sede della Guardia di Finanza, Torre Lapillo, Torre Chianca e Torre Castiglione.



Per gli amanti di posti caratteristici, invece, l’ideale è il tour delle masserie che permette di immergersi nella vita lavorativa tradizionale del Salento e di vedere con i propri occhi posti in cui sembra che il tempo si sia fermato.

