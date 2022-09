Uno Mattina in Famiglia, “scivolone” di Timperi al debutto stagionale (Video). Il precedente del conduttore

Riparte Uno Mattina in Famiglia con uno “scivolone” di Tiberio Timperi.

Il motivo? Il programma inizia con Monica Setta che fa notare come sia l’unica con il microfono portatile: “Questo ce l’ho solo io ma ce lo passeremo”.

Pronta la risposta di Tiberio Timperi, che ha affermato: “La solita raccomandata“.

E Monica Setta l’ha liquidato così: “Eh appunto, da Tiberio Timperi raccomandata“.

Come solo Lifestyleblog.it è in grado di rivelare, la Setta aveva avuto un problema con il microfono ed essendo stato anticipato il lancio prima del Tg1 i tecnici di studio, per mandarla subito in onda, le hanno dato un “gelato”.

Il precedente di Tiberio Timperi

Non è la prima volta che Timperi usa questa battuta per “scherzare” con le colleghe di conduzione.

Nel 2018 capitò a Francesca Fialdini, con la quale aveva condotto La Vita in diretta.

Già all’epoca questa battuta aveva destato scalpore, ma a distanza di quattro anni il caso si ripete: tempi diversi, storie simili.

Durante l’intervista a Maurizio Costanzo, Francesca Fialdini ha ricordato di quando all’università ha preso 29 all’esame sostenuto proprio con il giornalista e conduttore. “Hai preso 29 perchè eri raccomandata, sennò prendevi 23”.Immediata fu la replica della Fialdini: “Che battuta è questa?… Che battuta è questa? Non so”.