UNA DELIZIA PER GLI OCCHI FIRMATA GLAMIRA PER MISS UNIVERSO ITALIA

Una delle protagoniste dell’edizione 2021 di ‘La Pupa e il Secchione’, la modella lombarda Stephanie Bellarte mostrerà il suo stile impeccabile con i gioielli più raffinati firmati GLAMIRA.



FRANKFURT, Germany, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — La rappresentante italiana per il concorso di Miss Universo verrà selezionata questa settimana durante Miss Universo Italia, un concorso nazionale organizzato a partire dal 1951. Quest’anno presenterà Stephanie Bellarte, un’influencer ben nota e partecipante al programma di Italia1 ‘La Pupa e il Secchione’. Bellarte indosserà una selezione di gioielli personalizzabili dall’ampia collezione di GLAMIRA.

I gioielli che la Bellarte indosserà includeranno oro giallo, tormalina rosa e pietre blu come pietra principale. Composti da oro giallo e diamanti, gli articoli senza tempo dei Set Oro Giallo sono perfetti per completare il tuo outfit sia casual sia speciale. Con gli incantevoli e straordinari disegni dalle sfumature rosa, i gioielli del Set Tormalina Rosa renderanno di sicuro chi li indossa un’icona di stile quando combinati con i diamanti. L’armonia della pietra blu e del metallo bianco è riflessa nel Set Pietra Blu, assicurando un look raffinato e radioso, con gioielli puri ed eleganti.

L’esposizione dei prodotti ineguagliabili di GLAMIRA in un concorso di tale prestigio nazionale si adatta all’anima di un paese, che ha dato origine al lusso e alla moda. Resta sintonizzato con gli account dei social media di Stephanie Bellarte su Instagram e TikTok per maggiori informazioni sulla sua carriera nel mondo della moda e sugli esclusivi gioielli GLAMIRA.

Disegni raffinati che possono essere personalizzatiPer GLAMIRA, il gioiello è il modo ideale per esprimere l’unicità in maniera molto personale. È proprio per questo motivo che il marchio offre ai propri clienti la possibilità di disegnare i propri gioielli personalizzandoli con grande attenzione ai dettagli e la giusta combinazione di pietre preziose, colori e metalli. Che sia come segno di gratitudine per la Festa della Mamma, come un passo nel comune futuro attraverso un’applicazione o come espressione di un legame comune tra amici o partner: GLAMIRA offre il gioiello originale e personale per ogni occasione. Oltre alla possibilità di personalizzare i gioielli, GLAMIRA offre ai propri clienti una garanzia illimitata su tutti i prodotti.

Informazioni su Glamira:Fin dalla sua fondazione, il marchio di gioielli GLAMIRA ha lavorato per rendere perfetto ogni momento speciale ed emozionante dei suoi clienti, basandosi sulla qualità e sulla fiducia. Con la convinzione che ognuno è speciale e unico, GLAMIRA produce disegni con la libertà di poterli personalizzare. Con il motto “This is so you”, GLAMIRA offre più di 50.000 prodotti per donna, uomo e bambino, progettati e prodotti da GLAMIRA.Con una forte squadra di 650 persone e un’infrastruttura commerciale mondiale, GLAMIRA gestisce tutti i processi dalla progettazione alla fase finale della produzione con un approccio boutique. Presente in 65 paesi con i suoi uffici in 9 paesi tra cui Germania, Svizzera, USA, Regno Unito, Norvegia, Olanda, Australia, Bulgaria e Turchia e 76 negozi online, GLAMIRA lavora con l’obiettivo di diventare il più grande consumer brand di lusso nel mondo espandendo la sua gamma di prodotti.Per informazioni e dettagli, visita www.glamira.it/

Communicazione;Hande ErdenerGLAMIRA PR ManagerHande.erdener@glamira-group.com



