Un giorno in pretura: la puntata del 1 ottobre

Nuovo appuntamento con Roberta Petrelluzzi e “Un giorno in pretura”, in onda sabato 1° ottobre alle 23.40 su Rai 3.

Il caso della puntata

Trieste, Casa del Clero. La morte di don Giuseppe Rocco, 92 anni, inizialmente non desta sospetti: sembra un comune incidente. Ma da un piccolo dettaglio – la sparizione di una catenina d’oro che l’anziano prete portava sempre con sé – prendono il via delle indagini che non lasciano dubbi: don Rocco è stato strangolato nella sua stanza nel corso della notte.

I sospetti si addensano sulla figura di don Vincenzo Piccoli, un prete più giovane con la passione degli oggetti sacri. Possibile che l’assassino sia la stessa persona che ha recitato la benedizione per la vittima?