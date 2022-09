Ue, ira Salvini: “Da von der Leyen squallida minaccia, bullismo istituzionale”

(Adnkronos) – “Per me è una squallida minaccia, una invasione di campo non richiesta, la signora rappresenta tutti gli europei, non solo quelli di sinistra”. Così Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, torna sulle parole di Ursula von der Leyen, che ieri ha parlato di “strumenti come nel caso di Polonia e Ungheria” se l’Italia andrà “in una direzione difficile” dopo le elezioni. “Presenteremo mozione di censura a Bruxelles contro la signora”, aggiunge. “E’ bullismo istituzionale”, attacca il leader della Lega.

“I pochi soldi che ci sono, perché il governo non avrà soldi per tutti, vanno prima agli italiani, prima ai pensionati italiani, ai disabili italiani e se a Bruxelles qualcuno pensasse di tagliare i fondi che spettano all’Italia perché la Lega vince le elezioni, allora ci sarebbe da ripensare anche a questa Europa, a cui chiedo protezione e non minacce vergognose”, continua. “I soldi dell’Europa sono soldi dei paesi e sono soldi degli italiani – spiega – l’Europa non regala niente a nessuno, anzi noi negli anni come popolo italiano abbiamo dato cento miliardi di euro alle casse di Bruxelles, chiediamo rispetto”.

“Domenica votano gli italiani, non votano i burocrati o i banchieri di Berlino di Bruxelles o di Parigi, votano gli operai, gli imprenditori, i precari, i pensionati e i disabili, se ne facciano buona pace a sinistra”, attacca.

Per quanto riguarda invece la “squadra di governo, aspetto il voto degli italiani. Qualche nome comunque” per i ministri “ce l’ho, penso che un avvocato come Bongiorno sarebbe una garanzia” perché “è una donna con gli attributi”, aggiunge.

Sul canone Rai, quindi, Salvini aggiunge: “Mediaset spesso e volentieri fa più servizio pubblico di una Rai che prende pure il canone sulla bolletta e che noi andremo a tagliare”.