Ucraina, Zelensky: “Liberata quasi intera regione Kharkiv”

(Adnkronos) – “Oggi quasi l’intera regione di Kharkiv è stata liberata”. Lo ha annunciato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo che “si tratta di un risultato senza precedenti per i nostri soldati. Gli ucraini sono riusciti di nuovo a fare ciò che molti pensavano fosse impossibile”.

“Durante gli oltre cinque mesi di occupazione, i russi si sono lasciati alle spalle villaggi devastati e in alcuni di essi non c’è una sola casa rimasta in piedi”, ha sottolineato Zelensky.

“Durante questo periodo – ha aggiunto il presidente ucraino – gli occupanti non hanno cercato di fare nulla per la gente, ma hanno solo distrutto. La Russia non ha portato altro che il genocidio”.