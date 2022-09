Ucraina, Putin: “Combatteremo per la nostra patria”

(Adnkronos) – “Combatteremo per la nostra Patria, per la nostra terra, l’unica che abbiamo, per la nostra libertà, indipendenza e sovranità, per la nostra cultura e tradizioni. Le difenderemo e le proteggeremo in nome dei nostri antenati e dei nostri discendenti, per il bene della Russia, della sua grande storia e del suo grande futuro”. Lo ha detto Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass, in occasione dell’anniversario della fondazione dello Stato russo.