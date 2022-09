Ucraina, dagli Usa altri Himars e radar: aiuti per 1,1 mld

(Adnkronos) –

Il Pentagono ha annunciato altri aiuti militari dagli Usa all’Ucraina per un valore di 1,1 miliardi di dollari. Nel nuovo pacchetto da impiegare nella guerra contro la Russia, si legge in una nota del dipartimento della Difesa americano, sono inclusi diciotto lanciarazzi Himars e “munizioni associate”, 150 veicoli Humvee, 40 camion e 80 rimorchi per “trasportare attrezzature pesanti”, radar aggiuntivi per gli aerei senza pilota. Gli Stati Uniti hanno impegnato “più di 16,2 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza dell’Ucraina” dall’inizio dell’invasione russa a febbraio, ricorda il Pentagono.

“Oggi il dipartimento della Difesa americano ha annunciato un nuovo pacchetto di sostegno alla sicurezza da 1,1 miliardi di dollari per l’Ucraina. Avremo altri 18 Himars, altro equipaggiamento cruciale che avvicinerà la vittoria. Una decisione molto tempestiva che dimostra che il ricatto russo non funziona. Grazie al presidente degli Stati Uniti e a tutti i nostri amici americani”, scrive su twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l’annuncio di Casa Bianca e Pentagono.