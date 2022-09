Truck1: Da quasi 20 anni a tutela degli interessi dei concessionari di veicoli commerciali

(Adnkronos) – Varsavia, 26 settembre 2022. Truck1 è un sito web di annunci classificati internazionali per il commercio di veicoli commerciali, macchine industriali e macchine da cantiere. Ci sono centinaia di migliaia annunci che sono pubblicati sul sito per 10 anni consecutivi. Truck1 sta costruendo un pubblico globale d’acquisto online, garantendo la più ampia copertura del pubblico possibile e rendendo le vendite dei commercianti più facile.

La piattaforma pubblicitaria classificata mira costantemente a migliorarsi, estendendo la suite di servizi. Creiamo un servizio di listing end-to-end completo con offerte d’asta online, soluzioni di leasing e finanziarie nonché un enorme inventario di pezzi di ricambio con OEM allegata.

Attualmente ci sono oltre 200.000 veicoli commerciali usati e macchinari pesanti su Truck1. Secondo le statistiche, acquirenti inviano circa 15.000 richieste via email a concessionari e trader professionisti che promuovono loro prodotti su Truck1 su base mensile. In alternativa, al mese i commercianti ricevono 5000 chiamate dai clienti coinvolti nella vendita dei veicoli inseriti negli annunci.

L’elenco dei marchi più richiesti include i giganti del settore, come MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Schmitz, Caterpillar, New Holland, Liebherr, e Komatsu. Ecco perché numerosi concessionari ufficiali europei, che rappresentano i marchi summenzionati, scelgono di mettere i loro annunci su Truck1. Un grande vantaggio è che non c’è bisogno di preoccuparsi di qualsiasi del marketing per i veicoli se selezionate il pacchetto premium. Tutto questo diventa una preoccupazione di Truck1.

Con 70 domini in 34 lingue coinvolte, Truck1 offre un’ampia selezione di veicoli tra cui scegliere. Anche facilitiamo l’intero processo di acquisto il più possibile sia per i venditori e gli acquirenti. Scegliete l’opzione preferita, pubblicate i vostri veicoli su Truck1 per assicurare la portata massima del pubblico e godetevi la corsa.

