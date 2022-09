Trucchi di risparmio per chi ama il make up

La passione per il make up è comune a tantissime persone. Quando la si chiama in causa, non sempre si riflette sulla possibilità di mettere in campo efficaci trucchi di risparmio. Oggi come oggi, fare attenzione al portafoglio è fondamentale. Riuscirci e non mettere in secondo piano la qualità quando ci si trucca è possibile? Assolutamente sì! Ecco i consigli migliori da seguire, ricordando però di non esagerare con i tester cosmetici che, come riportato da un articolo recente di LettoQuotidiano, possono provocare anche seri danni alla pelle.

Viva i saldi

Non importa che si parli di store fisici o di e-commerce: i saldi sono sempre un’occasione fantastica per chi punta a risparmiare con il make up. Attenzione: per accaparrarsi i migliori sconti, bisogna tenere, come si suol dire, le antenne alzate. Soprattutto se si compra online, le occasioni per fare affari non mancano.

Dalle vendite private degli e-commerce fino ai codici sconto in occasione di anniversari speciali o per la prima iscrizione alla newsletter, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

L’importanza della conservazione dei prodotti

A volte capita di spendere troppo nel make up perché non si conservano i prodotti in maniera corretta e ci si accorge, poco dopo averli acquistati, che si sono rovinati. Come evitare questa fastidiosa conseguenza? La prima raccomandazione in questo caso prevede il fatto di conservare ciò che non si utilizza lontano da fonti di luce e di calore.

Il potere dell’ordine

Chi ama il make up lo sa bene: tenere in ordine la postazione non è facile, per nulla. Si tratta però di un aspetto molto importante. Il rischio, in caso contrario, è quello di non trovare i prodotti per via della confusione e di acquistarli anche se già li si possiede.

Focus sul formato

Una dritta preziosa per risparmiare nell’acquisto di prodotti beauty riguarda il formato. Per sceglierlo, bisogna fermarsi un attimo a ragionare sull’utilizzo che si ha intenzione di fare del prodotto. Nei casi in cui se ne acquista uno che si ha intenzione di utilizzare spesso e di finire in fretta, va bene un formato grande. In caso contrario, invece, è meglio orientarsi su quelli più piccoli.

Le caratteristiche della pelle

Avere la passione per il trucco vuol dire stare dietro a un numero di nuove uscite difficile da calcolare. Comprare tutto è impossibile e se non si fa attenzione ai soldi il rischio è quello di lasciarsi prendere la mano. Alla luce di ciò, è bene iniziare lo shopping con un riferimento guida in testa. Quale può essere? Le caratteristiche della pelle. Partendo dalle informazioni in merito, si ha una linea guida da seguire e, di riflesso, si può fare shopping in maniera mirata ed evitare di sprecare denaro.

Viva i dupes

I dupes sono amatissimi da chi ha il cuore che batte per il make up ma vuole risparmiare. Cosa sono? Dei prodotti economici ma comunque di qualità che si ispirano alle caratteristiche di proposte di brand blasonati con prezzi spesso difficilmente accessibili.

La miniera del web

Il web è una miniera di contenuti per chi ha la passione per il trucco. Come ben sanno coloro i quali hanno visto l’era dei social muovere i suoi passi iniziali, le content creator della prima ora sono state proprio esperte di make up. Alla luce di ciò, se si ha intenzione di risparmiare è consigliabile passare in rassegna le principali review – ovviamente prima è bene trovare gli influencer con un approccio vicino ai propri gusti – e capire se quel prodotto che si ha intenzione di acquistare è davvero valido.

Prodotti multiuso? Sì, grazie

Ricordiamo infine la comodità dei prodotti multiuso. Giusto per fare un esempio, citiamo i blush in crema che si possono utilizzare anche per truccare le labbra: un’occasione di risparmio senza eguali.