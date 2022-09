Toyota Prius: più sportività con la quinta generazione

L’anno prossimo, sul mercato europeo debutterà la quinta generazione della Toyota Prius a propulsione ibrida. Stando alle indiscrezioni, sarà riconoscibile esteticamente per la carrozzeria berlina votata alla sportività, in quanto dotata dello stile in chiave coupé.

Inoltre, grazie alla piattaforma modulare TNGA, la prossima generazione della Toyota Prius continuerà ad essere proposta nelle configurazioni HEV a propulsione ibrida Full Hybrid e PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Quest’ultima rappresenterà il top di gamma, con la potenza complessiva di 306 CV, la trazione integrale AWD-i e l’autonomia massima di circa 100 km nella modalità di guida elettrica.

Per il resto, la gamma della nuova Toyota Prius comprenderà le motorizzazioni a benzina 1.5 Hybrid da 122 CV, 1.8 Hybrid da 140 CV, 2.0 Hybrid da 196 CV e 2.5 Hybrid da 218 CV di potenza per la versione HEV a propulsione ibrida Full Hybrid.