Toyota GR Yaris: le indiscrezioni sulla versione speciale Morizo

Prossimamente, la sportiva Toyota GR Yaris sarà disponibile anche nella speciale declinazione Morizo. Molto probabilmente, condividerà il motore a benzina 1.6 Turbo a tre cilindri da 306 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima della nuova GR Corolla, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che alla trazione integrale GR-Four.

Inoltre, la nuova Toyota GR Yaris Morizo sarà più leggera rispetto alla versione standard, grazie anche alla configurazione biposto dell’abitacolo. L’esclusività, invece, sarà sottolineata dalla produzione limitata a soli 500 esemplari. Per quanto riguarda le prestazioni, raggiungerà la velocità massima di 250 km/h e coprirà lo spunto 0-100 in soli 4,5 secondi.

La versione speciale Morizo seguirà le varie Circuit e GRMN, Rallye per il mercato australiano, RC, RS, RZ, RZ First Edition ed RZ High Performance per il mercato giapponese. Infine, la Casa di Nagoya sta sviluppando il cambio automatico ad otto rapporti per la Toyota GR Yaris da 261 CV di potenza e 360 Nm di coppia massima.