Torna la nuova edizione de Il Castello delle cerimonie

Torna la serie cult di Real Time “IL CASTELLO DELLE CERIMONIE” dal 2 settembre, ogni venerdì alle 23:05 (e disponibile in anteprima streaming su discovery+ dal 26 agosto).

Le novità de Il Castello delle cerimonie

Donna Imma Polese e Matteo Giordano sono pronti ad esaudire i desideri delle famiglie che vorranno ambientare nelle iconiche sale della Sonrisa le loro cerimonie: matrimoni ma anche comunioni, battesimi e diciottesimi.

Ad aprire le danze sarà lo sfarzoso matrimonio di Francesco Merola con la sua Marianna: un evento ricco di grandi emozioni, proprio come le indimenticabili sceneggiate di suo papà Mario Merola. Per l’occasione, la “coppia reale” del Castello non solo avrà l’oneroso compito di organizzare una cerimonia destinata a rimanere nella storia di Napoli, ma per la prima volta si troveranno a vestire anche i panni di testimoni!

Come sempre, non c’è limite ai servizi che i due padroni di casa del Castello riescono a mettere in piedi per gli ospiti di questa nuova stagione: banchetti luculliani, ingressi trionfali in carrozza, o in elicottero per i più esigenti, scenografici voli di colombi, serenate, fuochi d’artificio, torte multistrato e infinite confettate, senza dimenticare la richiestissima pasta patate e provola a fine abbuffata. Per feste senza limiti di cui, secondo i desideri dei festeggiati, si deve parlare a lungo… e dove buon cibo e la musica di richiestissimi cantanti neomelodici doc, non devono mancare mai!

Gli aneddoti

Oltre alle storie dei protagonisti di puntata, Il Castello delle cerimonie lascia spazio anche agli aneddoti di chi abita e lavora nella tenuta: non solo Imma, Matteo e i loro figli, ma uno stuolo di zii, cugine e nipoti da far impallidire una casa reale! Quest’anno infatti, si celebrano in grande stile alcuni importanti eventi di famiglia, tra cui il primo matrimonio della quarta generazione della famiglia, quello della giovane Mariagrazia nipote di Don Sabatino (fratello dell’indimenticato Don Antonio), e la prima comunione della “scugnizza” Vittoria.