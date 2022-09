Tigo Energy supera un terawattora di energia solare fotovoltaica monitorata in Europa

Come dimostrato dagli impianti residenziali in un quartiere spagnolo, Tigo MLPE guida le vendite con il monitoraggio e l’ottimizzazione a livello di modulo

CAMPBELL, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Tigo Energy, Inc., fornitore leader del settore solare Flex MLPE (Module Level Power Electronics), ha annunciato oggi che la funzione di monitoraggio dell’energia solare della Tigo Energy Intelligence Solution ha registrato più di un Terawattora di energia fotovoltaica generata dagli impianti dei clienti sul mercato europeo. La soluzione Energy Intelligence, supportata dalla famiglia di prodotti MLPE Tigo TS4, consente un monitoraggio di alta precisione a livello di modulo di impianti solari.





Con gli impianti fotovoltaici in Europa che si prevede aumenteranno di 40 GW nel 2022, il solare continua a ricoprire una posizione di primo piano come metodo di produzione di energia pulita preferenziale in tutta la regione.

