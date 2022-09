Teatro, al Vittoria omaggio al ‘Canova svelato’ con la Rbr Dance Company

(Adnkronos) – Ancora un omaggio al Canova a Roma, per celebrare i 200 anni dalla morte del celebre scultore e pittore italiano. Al Teatro Vittoria in scena, dal 27 settembre al 2 ottobre, la Rbr Dance Company con Canova Svelato, lo spettacolo firmato da Cristiano Fagioli per la compagnia su musiche originali di Diego Todesco.

“Le opere d’arte del maestro di Possagno prenderanno forma nell’universo contemporaneo – spiega in una nota Cristiano Fagioli- Canova sarà la ‘guida’ di questo viaggio scenico , sarà il lume che indicherà il passaggio, sarà la voce di profezie in un’ esperienza danzante visionaria. Il muro della convenzione deve essere abbattuto, è necessario saper guardare oltre, oggi”, aggiunge.

“Anche le sculture, i maestri del passato, l’arte stessa possono insegnare a prendersi cura del nostro mondo – continua Fagioli – e solo un teatro intriso di evocative illusioni può essere il luogo di partenza per questa ‘canoviana’ esperienza”. Lo spettacolo è nato in collaborazione con Museo Gypsotheca Antonio Canova di Possagno ed è sostenuto dal Ministero della Cultura.