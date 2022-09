Tajani: ‘strada navigator fallimentare, zero risultati’

(Adnkronos) – Con il centrodestra al governo addio navigator? “E’ una strada fallimentare, piaceva tanto al M5S ma non ha prodotto risultati. Non sono riusciti nemmeno loro a trovare lavoro”. Così il coordinatore nazionale di Fi Antonio Tajani, in collegamento con la festa nazionale della Confederazione Aepi.

“Noi siamo contrari a un salario minimo fissato per legge. Siamo favorevoli – continua – invece alla contrattazione collettiva. Tutti i benefici che si possono dare oltre a quello che è contrattato non devono essere tassati”. “Pace fiscale non significa condono ma ad esempio che se paghi domani hai uno sconto del 40% mentre più in là paghi meno sconto hai”.

“Per incentivare il lavoro, bisogna detassare tutto ciò che viene dato oltre lo stipendio, e questo si può fare più rapidamente rispetto al taglio del cuneo fiscale”, ha inoltre osservato l’esponente azzurro.

“Pace fiscale non significa condono ma ad esempio che se paghi domani hai uno sconto del 40% mentre più in là paghi meno sconto hai”. “Per incentivare il lavoro, bisogna detassare tutto ciò che viene dato oltre lo stipendio, e questo si può fare più rapidamente rispetto al taglio del cuneo fiscale”, ha inoltre osservato l’esponente azzurro.