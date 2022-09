Supermicro presenta il sistema di computing NVIDIA® OVX™ di seconda generazione per 3D Collaboration, Metaverso, e Digital Twin Simulation, grazie alla nuova NVIDIA L40 GPU

(Adnkronos) – I clienti possono implementare i server Supermicro per la grafica e la Simulation Foundation per la costruzione e il funzionamento di applicazioni Metaverso su larga scala— i sistemi supporteranno fino a 8 GPU NVIDIA L40, ConnectX®-7 SmartNICs e processori CPU attuali e futuri di Intel e AMD

SAN JOSÉ, California, 22 settembre 2022 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader mondiale nel computing aziendale, storage, GPU, soluzioni di rete e tecnologie di green computing, estende ancora una volta la sua leadership nell’infrastruttura di calcolo accelerato, arrivando per prima sul mercato con i sistemi NVIDIA® OVX™ di seconda generazione.

Il server Supermicro OVX è basato sulla nuova L40 GPU in un server 4U 8GPU con doppi CPU Intel, 32 DIMM, 8TB di memoria, 12 slot PCI-E e fino a 24 vani unità. Altri server che utilizzano la GPU L40 includono una gamma di sistemi di Supermicro: la rackmount/workstation 4U 4GPU, la 2U con fino a 6 GPU, la 1U 4GPU e il sistema multi-nodo 2U 2Node. Tutti questi sistemi supportano le GPU NVIDIA L40 basate su PCI-E.

“Supermicro è di nuovo leader nel settore, essendo il primo a commercializzare il server OVX di seconda generazione”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “I nostri clienti più esigenti richiedono l’integrazione delle CPU e delle GPU più veloci per esperienze immersive e a bassa latenza. Il nostro server OVX è progettato per creare e gestire le applicazioni Omniverse Enterprise più complesse su larga scala”.

Questi nuovi server offrono le prestazioni grafiche, di intelligenza artificiale e di rete all’avanguardia necessarie per costruire e gestire mondi virtuali 3D immersivi. I sistemi OVX di Supermicro sono progettati appositamente per la creazione e la gestione di applicazioni NVIDIA Omniverse™ Enterprise su scala di data center e combinano la grafica accelerata NVIDIA RTX e le capacità di intelligenza artificiale con una gestione di rete sicura ad alta velocità e di livello aziendale.

Le GPU NVIDIA L40 saranno integrate nell’attuale generazione di Supermicro e le prossime generazioni di sistemi si basano sulle piattaforme Intel e AMD. I sistemi Supermicro di nuova generazione che sfruttano la GPU L40 includeranno il server 4U 8GPU, il server 4U 4GPU, i server 2U e 1U e le workstation. Ogni server OVX Supermicro è alimentato da un massimo di otto GPU NVIDIA® L40, che offrono la potenza dell’architettura NVIDIA Ada Lovelace per accelerare i carichi di lavoro Omniverse. Questi sistemi combinano le GPU con tre NVIDIA® ConnectX®-7 SmartNICs, CPU ad alte prestazioni e storage NVMe in una piattaforma unificata e saranno disponibili a breve. La prossima generazione di applicazioni di intelligenza artificiale richiederà una piattaforma di calcolo ottimizzata per creare mondi virtuali graficamente ricchi e fisicamente accurati. I sistemi Supermicro OVX sono ideali per supportare questo sviluppo del settore in corso.

“I server Supermicro OVX sono sistemi informatici creati appositamente per la creazione e l’utilizzo di applicazioni NVIDIA Omniverse su scala di data center”, ha dichiarato Kevin Connors, Vicepresidente di OEM accounts di NVIDIA. “Questo server Supermicro OVX di seconda generazione è ottimizzato per alimentare la creazione e il funzionamento di modelli 3D immersivi e fotorealistici, simulazioni e digital twins”.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul prodotto relativi ai più recenti sistemi GPU Supermicro, visitare il sito web www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire per prima sul mercato l’innovazione per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l’ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un’ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1904935/NVIDIA_OVX_L40_Supported_Systems.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg