Soldi Russia a partiti stranieri, Letta: “Inquietante”

(Adnkronos) – “Non so se esistono prove ma noi chiediamo di sapere come stanno le cose. Credo che dal 2014 ci sia una forte presenza russa di influenza. In un dibattito a febbraio con la Le Pen, lei ammise che aveva ottenuto forti prestiti da una banca russa. Su questi temi ci deve essere chiarezza, chiediamo trasparenza, informazioni, che si sappia effettivamente come stanno le cose. E’ inquietante quello che sta succedendo, lo sforzo russo di inquinare le democrazie dei Paesi occidentali e in Europa”. Lo ha detto Enrico Letta a Tg1 mattina.