Sodexo benefits and rewards services-Comunicazione Italiana, al via Welfare day

(Adnkronos) – Il 29 settembre si svolgerà la prima edizione del Welfare day, evento promosso da Sodexo benefits and rewards services in collaborazione con Comunicazione Italiana. L’evento, di cui Adnkronos è Media partner, si terrà presso gli studi tv ‘Community house’ in Roma, con speaker e ospiti in presenza e pubblico in collegamento in live streaming, fruibile su www.comunicazioneitaliana.tv da tutti gli hr manager, welfare manager e professionisti interessati ad approfondire il binomio costituito da ‘digital transformation’ e ‘corporate welfare’.

In un’epoca in cui la digitalizzazione è un elemento centrale per la vita di tutte le persone, siano queste intese come consumatori di prodotti, utilizzatori di servizi, clienti o dipendenti di una impresa, cresce l’attenzione delle aziende verso tutte quelle soluzioni digitali volte al miglioramento dei processi aziendali, della relazione con i clienti e del benessere dei dipendenti. Non a caso, Sodexo benefits and rewards services Italia, società leader nel mercato del welfare e dei flexible benefit, mette al centro della sua offerta, servizi altamente digitalizzati e studiati per offrire agli utilizzatori finali la migliore user experience possibile.

Ma in che modo l’innovazione e la digitalizzazione possono oggi migliorare i flexible benefit sia rispetto all’erogazione dei servizi da parte delle aziende sia rispetto alla UX degli utilizzatori? Quali strumenti digitali mette oggi a disposizione il welfare per migliorare la qualità della vita dei dipendenti? È possibile personalizzare i benefit aziendali in modo da aumentare la motivazione e l’engagement dei collaboratori? E in generale, come cambia il Corporate welfare nell’era della digital transformation? Sono questi i principali interrogativi che verranno posti al Welfare Day, l’evento che si pone come momento di confronto e riflessione per fare il punto su quanto la digitalizzazione sia uno strumento a supporto del welfare aziendale e dei benefit per i dipendenti, e su quanto ancora resti da fare per efficientarne, snellirne ed estenderne i processi.

Prevista la partecipazione in qualità di speaker di hr director e responsabili welfare di importanti aziende del panorama italiano e internazionale, tra cui Vodafone, Autostrade per l’Italia, Philips, Zurich, Terna, tra le altre, che riferiranno e si confrontano sulle esperienze, le iniziative, le criticità incontrate e il lavoro ancora da fare in merito all’implementazione digitale dei servizi di welfare aziendale.

A promuovere l’evento, Sodexo benefits and rewards services Italia, società appartenente al gruppo multinazionale Sodexo, presente in Italia dal 1974, che offre servizi di benefit come il buono pasto, il buono acquisto, il buono carburante e altri beni di produttività defiscalizzati, accanto a programmi di welfare aziendale strutturati, con un bacino ad oggi di 600’000 utilizzatori.

Per consultare il programma dell’evento: http://www.welfare-day.it/2022/programma. Per iscriversi: https://iscrizione.comunicazioneitaliana.it/registrazione_evento.php?id_appuntamento=924.