SkyShowtime annuncia la data del suo lancio ufficiale e l’elenco dei contenuti

Il nuovo servizio di streaming paneuropeo prenderà il via il 20 settembre, inizialmente nei paesi nordici

Seguirà il lancio nei Paesi Bassi, nella Penisola Iberica e nell’Europa centro-orientale

In programma esclusive prime visioni di Hollywood e nuove serie con sceneggiature dei maggiori studi cinematografici mondiali

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–SkyShowtime, il nuovo servizio di streaming, oggi annuncia il suo debutto ufficiale il 20 settembre 2022, quando porterà per la prima volta la sua offerta premium di intrattenimento esclusivo e iconico in milioni di abitazioni in Europa.

Una joint venture tra Comcast (NASDAQ: CMCSA), la società madre di NBCUniversal e Sky, e Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), SkyShowtime debutterà in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia il 20 settembre, prima del lancio nei Paesi Bassi previsto per i prossimi mesi del quarto trimestre dell’anno. SkyShowtime sarà poi disponibile in Spagna, Portogallo, Andorra e nell’Europa centro-orientale nei prossimi mesi/primo trimestre del 2023; i mercati dell’Europa centro-orientale includono Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Le date di lancio e i prezzi specifici per questi mercati saranno annunciati nei prossimi mesi.

SkyShowtime riunisce il miglior intrattenimento dei maggiori studi cinematografici e narratori mondiali. Con migliaia di ore di intrattenimento di qualità per tutta la famiglia, il servizio avrà a catalogo un’ampia selezione delle serie e dei film più attesi a livello internazionale.

Presenterà le prime visioni esclusive per la TV di film appena usciti nelle sale di Paramount Pictures e Universal Pictures, i due storici studi cinematografici di Hollywood che, insieme, rappresentano quasi il 50% del box office di hollywoodiano.

SkyShowtime proporrà una scelta di nuovi film che hanno riscosso un enorme successo con il lancio nelle sale e la distribuzione per l’home entertainment, tra cui Top Gun: Maverick, Jurassic World – Il dominio, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, The Northman, Sing 2 – Sempre più forte, Sonic – Il film 2, The Lost City, Downton Abbey: Una nuova era, Nope, Belfast, Ambulance e Troppo cattivi.

SkyShowtime propone inoltre nuove serie con sceneggiature premium e contenuti per bambini e famiglie, oltre a una selezione di titoli e cofanetti iconici di Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios e Peacock, il tutto in streaming da un unico punto. SkyShowtime offrirà anche programmazione originale locale, documentari e contenuti speciali dai suoi mercati.

Nei paesi nordici, nel quadro del partenariato con Paramount, SkyShowtime prenderà il posto di Paramount+, consentendo ai clienti storici e futuri di seguire i contenuti preferiti attualmente trasmessi da Paramount+, come Halo, Yellowstone, The Offer e Star Trek: Strange New Worlds, oltre agli originali di SHOWTIME® quali Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: la battaglia per Uber e The First Lady. E, per la prima volta, gli abbonati potranno accedere a serie e film premium ancora più recenti ed esclusivi dai migliori titoli di Universal Pictures, Sky Originals e NBCUniversal.

Sin dal lancio i clienti potranno vedere in anteprima la serie dell’attesa storia drammatica American Gigolò di SHOWTIME®, The Rising – Caccia al mio assassino di Sky Originals, L’indice della paura e Il villaggio dei dannati, oltre alla stagione 21 di Law & Order di Peacock. Nei prossimi mesi le anteprime comprenderanno la stagione 5 di Yellowstone, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy e la stagione 2 della serie Yellowjackets e Lasciami entrare, entrambi di SHOWTIME®.

Il CEO di SkyShowtime, Monty Sarhan, ha commentato: “È l’ora giusta… per SkyShowtime, il prossimo fantastico servizio di streaming per l’Europa. A pochi mesi dalla piena approvazione normativa, SkyShowtime verrà ufficialmente lanciato il 20 settembre 2022. Ci entusiasma sapere che i clienti potranno accedere in esclusiva alle ultime serie e première cinematografiche di studi iconici e di fama mondiale. Non vediamo l’ora di condividere maggiori informazioni sulle date del debutto nei nostri altri mercati e di portare SkyShowtime a un numero ancora maggiore di persone in Europa”.

La responsabile regionale generale di SkyShowtime per l’Europa settentrionale, signora Henriette Skov, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del debutto di SkyShowtime in tutti i paesi del nord e puntiamo a offrire ai clienti la miglior selezione delle serie e dei film mondiali, tutto in un unico punto”.

Il servizio sarà disponibile direttamente ai consumatori sia tramite l’app SkyShowtime per dispositivi Apple iOS, tvOS e Android, sia tramite il sito web: www.skyshowtime.com. L’abbonamento mensile a SkyShowtime costerà 6,99 euro in Finlandia, 79 SEK in Svezia, 79 NOK in Norvegia e 69 DKK in Danimarca.

SkyShowtime sarà disponibile anche tramite i seguenti partner per la distribuzione nei mercati dell’Europa del nord: Allente, RiksTV, Ruutu, Sappa, Strim, Telenor, Tele2, Telia, Telmore e YouSee di Nuuday Group, oltre a TV 2 Play.

Basato sulla piattaforma Peacock, SkyShowtime è stato creato specificamente per l’Europa ed è dedicato a questi mercati. Con uffici regionali in tutti i territori in cui opera, l’esclusiva attenzione ai clienti e una presenza sul mercato locale, SkyShowtime dimostra il suo approccio ai partenariati, ai contenuti e al marketing. Dopo il lancio in oltre 20 paesi, le app e i contenuti di SkyShowtime saranno disponibili in 18 lingue diverse.

L’elenco dei contenuti illustrato in questo comunicato stampa è specifico per i paesi del nord e può variare a seconda dei mercati.

Per accedere al trailer fare clic su questo link: https://youtu.be/ujzpT7FTeeY

Informazioni su SkyShowtime

SkyShowtime è un nuovo servizio di streaming che sarà lanciato nei paesi dell’Europa del nord il 20 settembre di quest’anno.

SkyShowtime è una joint venture tra Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) che coniuga le risorse combinate delle due aziende, l’esperienza diretta al consumatore e il meglio dell’intrattenimento, dei film e delle serie originali degli iconici marchi Universal Pictures, DreamWorks, Sky Studios, Peacock, Paramount +, SHOWTIME®, Paramount Pictures e Nickelodeon.

SkyShowtime sarà disponibile presso 90 milioni di abitazioni di oltre 20 mercati europei. Sarà fruibile in Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

