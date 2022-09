Siracusa, 14enne travolto e ucciso da auto pirata

(Adnkronos) – E’ caccia al pirata della strada che ieri ha investito e ucciso un 14enne a Siracusa. L’incidente è avvenuto in via Algeri, nella zona nord della città. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino era in sella a uno scooter con un amico quando sarebbe stato travolto dall’automobilista, fuggito subito dopo l’impatto. Immediatamente soccorso da alcuni passanti e condotto in ambulanza al pronto soccorso, è morto poco dopo per le ferite gravissime riportate nell’impatto. Le sue condizioni, infatti, sono apparse subito disperate. Ferito anche l’amico, che ha riportato delle fratture ma che non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Polizia.